Avontuurlijke zeehond belandt in haven Drimmelen: 'Dit is uniek'

De oude haven in Drimmelen heeft sinds zondag een nieuwe attractie. Een zeehond ligt op de achterkant van een boot heerlijk te zonnen. Het dier trekt veel bekijks, maar dat deert de zeehond totaal niet. En de mensen die komen kijken, die vinden het prachtig.

Terwijl de zeehond ongestoord ligt te zonnen in het herfstzonnetje, staat een groep mensen enthousiast te kijken. Onder hen Louis van Suijlekom, die gids is in de Biesbosch. Hij denkt dat de zeehond helemaal vanuit de Waddenzee of Oosterschelde is komen zwemmen: "Die zeehond is waarschijnlijk via de Haringvlietdam en de Biesbosch gekomen en dacht, nou ik ga eens naar het mooiste dorp van Brabant. Op deze zonnige herfstmaandag hebben we geluk omdat de zeehond goed is te zien. Dat was zondag wel anders, want toen was het mistig."

Alert

Hoewel het dier ongestoord lijkt te zonnen, blijft hij steeds alert, zegt Louis: "Vanmorgen ging iemand met een sloep een stukje varen en toen plonste hij meteen het water in". Om daarna weer snel terug te keren naar zijn plek om verder te zonnen. Alles onder het toeziend oog van tientallen belangstellenden.

Zondag dook de zeehond opeens op in de haven van Drimmelen. Het dier draagt een geel label bij zich, dus hij moet ergens bekend zijn. Maar waar hij vandaan komt, dat weet Louis niet.

Duidelijk is wel dat de zeehond een hele reis achter de rug heeft. Volgens Louis is dat niet zo bijzonder: "Hij is half volwassen, niet jong en niet oud, en dan gaan ze de wereld verkennen. Zeehonden zijn avontuurlijk en hij heeft het hier prima naar zijn zin. Hij vindt het wel gezellig en van ons mag hij wel een paar dagen blijven. Maar uiteindelijk zal hij wel weer vertrekken. Er is nog een probleempje. Hij ligt nu op de achterkant van een boot, maar die gaat zaterdag weg naar de winterberging, dus dan moet die verkassen."

Uniek

Het is volgens Louis een unieke gebeurtenis en de eerste keer dat er een zeehond in de haven van Drimmelen is. "Ik heb wel even gekeken in de archieven en daaruit blijkt dat in 1650 in oud Drimmelen bij een boer een karkas is gevonden van een zeehond. De boer kreeg een boete omdat hij niet wilde betalen voor het opruimen. Dus zeehonden komen vaker voor, maar dan in de Biesbosch."

Monique en Alex komen met hun hondje al wandelend aan bij de haven om de zeehond te bekijken. "We zijn niet voor niets gekomen", zeggen ze als ze het dier zien. Het stel vindt het superleuk en bijzonder. "Straks kan er nog een zeehonden-safari komen in de Biesbosch", zegt Monique lachend.

Louis zegt dat de mensen die komen kijken zich respectvol en rustig gedragen. Hij hoopt dat het zo blijft, want anders floept de zeehond weer snel het water in en is hij niet te zien.