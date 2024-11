Meer dan een uur vertraging op A58 na ongeluk

Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heeft het verkeer meer dan een uur vertraging door een ongeluk. Er staat een file van 7 kilometer. Dat meldt de ANWB. De weg is inmiddels wel weer vrijgegeven.

Door het ongeval is de linkerrijstrook bij Oirschot dicht. Omrijden kan via Vught over de A2 en de A65.

Ook verkeer op de A2 en de N2 bij Eindhoven moet rekening houden met verkeershinder, ook daar is het druk.