Brute overval op 92-jarige man: 'Zijn euthanasie is er door vervroegd'

Een 92-jarige alleenstaande man uit Waalre werd in mei van dit jaar overvallen en beroofd door middel van een babbeltruc. De impact op de man was groot, zegt zijn dochter maandag in Bureau Brabant. “Hij is sneller achteruit gegaan, nog verwarder geworden dan hij al was en heeft zelf besloten om in september euthanasie te laten plegen. Dat is echt vervroegd door wat er gebeurd is.”

De man was ondanks zijn hoge leeftijd nog erg actief. Zo maakte hij iedere dag een ommetje vanaf zijn huis in de Wollenbergstraat in Waalre. Daar woonde hij al zestig jaar, eerst met zijn gezin, later alleen met zijn vrouw die in 2015 overleed. Sinds die tijd woonde de man alleen. Dat ging prima, al werkte zijn geheugen steeds iets minder mee.

Op de dag van de beroving is op camerabeelden te zien hoe de man zijn ommetje maakt. Niet veel later loopt een jongeman naar zijn huis. Deze belt aan en zegt dat hij de koelkast komt controleren. Hij vertrekt met de boodschap dat hij later met meer mensen terug zal komen. Dat gebeurt om half elf in de avond. De man merkt dat er iets niet in orde is, maar is te angstig om hulp in te roepen. De mannen zijn vloekend en tierend in de bijkeuken in de weer.

Kluis

De emoties en verwarring zijn de man te veel. Om aan de situatie en de vloekende mannen te ontsnappen gaat de hoogbejaarde man in bed liggen. De overvallers slaan dan hun slag. Een van de mannen vraagt de 92-jarige om de code van de kluis die in zijn huis staat. Hij zegt dat hij dat niet weet, omdat hij het simpelweg vergeten is. De alleenstaande man krijgt meerdere klappen.

De mannen blijven tot half een, dus zeker twee uur, in het huis van de man en nemen als ze gaan de kluis van zo’n 500 kilo mee. In de kluis zaten voornamelijk persoonlijke spullen zoals diploma's, maar ook trouwringen en twee gouden horloges. Ook namen ze drie schilderijen en cash geld mee.

Drie mannen gezocht

De politie is op zoek naar de daders, waarvan twee jongere mannen met een lichte huid. Alle drie spraken ze Nederlands. De derde was een oudere man van tussen de vijftig en zestig jaar. Deze man was ook een stuk groter dan de jonge mannen. Volgens het slachtoffer was deze man ‘nors’ en ook degene die hem heeft geslagen.

Alhoewel het slachtoffer in september is overleden is de politie erop gebrand om deze zaak op te lossen. "De man heeft een paar verschrikkelijke laatste maanden van zijn leven gehad door deze gebeurtenis", zegt de politie. Ook wil het de zaak tot een einde brengen voor de nabestaanden van de man.