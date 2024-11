Motorrijder (38) komt om bij botsing met auto

Een 38-jarige motorrijder is maandagavond overleden bij een ongeval in Zevenbergen. De motorrijder kwam in botsing met een auto aan de Hazeldonkse Zandweg.

De motorrijder is volgens de politie tegen de auto aangereden. De automobilist is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd moet uit onderzoek blijken, zo laat de politie weten. Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen. Zo zou op het moment van het ongeluk een vrachtwagen voorbij zijn gereden, de chauffeur heeft het ongeluk waarschijnlijk zien gebeuren. De politie is op zoek naar deze chauffeur. Ook is ze op zoek naar de persoon die de motorrijder als eerste heeft gereanimeerd. De weg ligt bezaaid met brokstukken. Een traumahelikopter landde bij het ongeval en is inmiddels weer vertrokken. Ook brandweer en ambulances kwamen ter plaatse. De weg is voorlopig afgesloten.

Foto: Tom van de Put / SQ Vision