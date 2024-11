112-nieuws: vrachtauto trekt spoor over A58 • drugsvaten gedumpt in sloot

10.36

In een sloot langs de Langelsestraat in het buitengebied tussen Oss en Oijen zijn vanochtend verschillende vaten en flessen gevonden. Het gaat zeer waarschijnlijk om gedumpt drugsafval. Er liggen jerrycans, apothekersflessen en potten. In het bos werd ook nog een ton gevonden.

De brandweer doet onderzoek. Wie verantwoordelijk is voor de dumping is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak en is vooral benieuwd waar de apothekersflessen vandaan komen. Wie meer over de flessen weet wordt verzocht contact op te nemen met de politie.