Man (23) opgepakt voor kunstroof waarbij Warhols werden gestolen

Voor de kunstroof bij een galerie aan de Dorpsstraat in Oisterwijk is dinsdag een 23-jarige man aangehouden. Bij de roof donderdagnacht werden twee werken van de wereldberoemde kunstenaar Andy Warhol gestolen. Twee andere Warhol-kunstwerken raakten beschadigd.

De verdachte zit in beperkingen, zo laat de politie weten. Dat betekent dat hij alleen mag communiceren met zijn advocaat. Dinsdagmiddag werd er in Den Bosch een explosief gevonden in een onderzoek dat te maken had met de kunstroof.

Doorzoekingen

In het onderzoek naar de kunstroof bij de MPV Gallery in Oisterwijk deed de politie dinsdag ook nog doorzoekingen in Berkel-Enschot, Oisterwijk en net over de Belgische grens.

De 23-jarige man werd aangehouden bij de inval in Berkel-Enschot.

De schade in de kunstgalerie in Oisterwijk was enorm: