GLOW komt eraan: deze pareltjes wil je niet missen

Lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven staat weer voor deur, van 9 tot en met 16 november is het zover. Er komen dan naar verwachting zo'n 750.000 bezoekers naar de stad. Tijdens een wandelroute van vijf kilometer krijg je heel diverse lichtkunstwerken te zien. We zetten op een rijtje wat je echt niet mag missen.

1. BRUTE³

De grauwe kolos Hooghuis in het centrum van Eindhoven gaat op een onverwachte manier tot leven komen, zo belooft de organisatie. "Wij houden van dit betonnen monster", laat het Duitse kunstenaarscollectief ruestungsschmie.de weten. Al wekenlang laten ze op social media voorproefjes van hun lichtkunstwerk voor GLOW zien: grensverleggend en gedurfd.

“Niemand weet nog precies wat we kunnen verwachten. En dat maakt het ook wel spannend!”, zegt een woordvoerder van GLOW erover.

2. Metropolis

Metropolis is het grootste lichtkunstwerk dat GLOW Eindhoven ooit heeft gehad. Met een lengte van ongeveer vijfhonderd meter strekt het zich uit over een groot deel van de route. De lichtstralen laten de omtrek van de toekomstige skyline van het centrum van Eindhoven zien. Die skyline gaat in de omgeving van het NS-station flink veranderen. Knoop XL, zoals het gebeid wordt genoemd, verandert van een kantorengebied in een woongebied met 16.000 inwoners. De Eindhovense lichtkunstenaar Michel Suk wil met zijn werk verbeelden dat Eindhoven verandert van stad naar wereldstad, oftewel een metropool.

Afbeelding: GLOW.

3. Rooted Together

Tijdens elke editie van het lichtfestival is er wel een werk dat nét iets vaker op de foto wordt gezet dan andere. De boom van het kunstwerk Rooted Together op het Lichtplein kan wel eens zo'n werk worden. De sensoren in de boom reageren op de mensen eromheen. De boom komt dan dankzij de lichtjes tot leven. De bewegende lampjes verbeelden de opwaartse stromen van water, voedingsstoffen en energie, waardoor de boom kan vertakken en bloeien.

Rooted Togehter (afbeelding: GLOW).

Nog meer verlichte bomen zijn te vinden op Fellenoord. Daar waan je je in de lente. De straat verandert hier in bloesembomen en bloemenvelden. Spring Vibes is een vervolg op het eerdere werk Blossom. Vorig jaar was dit een van de meest fotogenieke lichtkunstwerken van het festival.

Spring Vibes (foto: GLOW)

4. Sediments

Kunstenaarscollectief Casa Magica is een oude bekende. Tien jaar geleden brachten ze de Augustijnenkerk spectaculair tot leven. Nu is het Regionaal Historisch Centrum (RHC) aan de beurt met een lichtshow die minutenlang duurt. De show gaat over de zorgvuldig bewaarde boeken en archiefmappen in het RHC. Wat er binnen bewaard blijft, brengen zij tot leven op de gevel.

afbeelding: GLOW

5. Lucy

Dit lichtkunstwerk is een echte blikvanger en zal tot in de wijde omtrek te zien zijn. Vier enorme zoeklichten uit de Tweede Wereldoorlog zijn voor dit project opgeknapt. Elk zoeklicht kan een lichtbundel produceren met een doorsnede van ruim anderhalve meter, met de kracht van 800 miljoen kaarsen. Ze verlichten een grote spiegelbol die hoog in de lucht hangt. Lucy lijkt volgens de organisatie misschien wel op een ster; een ster die je bijna kunt aanraken.