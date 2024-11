Zeven messteken verwoestten het leven van Joan voorgoed

"Mijn vader is in 2003 op brute manier om het leven gebracht. Hij is vermoord door de ex-vriend van mijn zus. Zeven keer werd hij gestoken en gesneden. Dat gebeurde bij ons thuis, wat wij altijd als een veilige plek zagen, maar sindsdien niet meer."

Joan ontvangt me bij haar thuis in Helmond. De koffie pruttelt, hond Saar ligt kwispelend in de bench - "Als ik haar eruit haal, springt ze ons zowat omver van enthousiasme, dus daarom maar even zo" - en aan de muur hangen foto's van mooie gezinsmomenten. Meestal is zo'n warm huis het verlengstuk van de bewoners, maar Joan is gespannen. Ze heeft een verhaal te vertellen dat zo gruwelijk is dat het je de adem beneemt.

"Twintig jaar geleden had mijn zus een vriendje, Brian*. Ze was toen 21. Femke* werd twee jaar lang zwaar door hem mishandeld, zowel fysiek als mentaal. Niemand wist van iets, ze durfde niets te zeggen. De klappen en trappen die hij gaf, waren heel doordacht. Hij mishandelde haar eigenlijk nooit in het gezicht, want dat zou zichtbaar zijn voor anderen."

"Maar als dat wel gebeurde, als hij Femke zo had toegetakeld, dan kon mijn moeder de klok erop gelijkzetten dat ze een belletje kreeg: 'Mam, we hebben zo'n fijn weekend gehad samen, ik wil nog een nacht of twee blijven.' Het was een smoesje, ze mocht niet vertrekken bij hem. De blauwe plekken en kneuzingen moesten eerst genezen."