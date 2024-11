Roof van Warhols uit galerie, politie vindt explosieven

In het onderzoek naar de kunstroof in Oisterwijk is dinsdagmiddag een explosief gevonden. De vondst werd gedaan op een terrein met opslagboxen aan de Zandzuigerstraat in Den Bosch. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie komt ter plaatse.

Ongeveer gelijktijdig met de vondst van het explosief maakte de politie bekend dat er een 23-jarige man is opgepakt voor de kunstroof donderdagnacht. Een woordvoerder bevestigt dat de twee zaken met elkaar te maken hebben.

De omgeving is afgezet. Wat voor explosief er is gevonden en waar het precies werd gevonden, is nog onduidelijk. Er is veel brandweer en politie aanwezig. Er is ook een ambulance ter plaatse.

Doorzoekingen

In het onderzoek naar de kunstroof bij MPV Gallery in Oisterwijk deed de politie dinsdag ook onderzoek in Berkel-Enschot, Oisterwijk en net over de Belgische grens.

De 23-jarige man werd aangehouden bij de inval in Berkel-Enschot. De verdachte zit in beperkingen, zo laat de politie weten. Dat betekent dat hij alleen mag communiceren met zijn advocaat.

De politie meldt niet of er enig spoor is gevonden van de gestolen werken.