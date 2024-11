Hoogbejaarde vrouw (92) gewond na kranig verzet bij overval: verdachte vast

Een 25-jarige Ossenaar is maandag opgepakt voor de gewelddadige beroving van een 92-jarige vrouw in haar huis aan de Demer in Heusden eind september. Dat heeft de politie dinsdagmiddag bekendgemaakt bekend.

De alleenstaande vrouw werd om vier uur 's nachts bruut overrompeld door meerdere mensen in haar slaapkamer. De overvallers bedreigden de vrouw en eisten waardevolle spullen. De 92-jarige liet dat niet zomaar gebeuren. Ze hield zich kranig en weigerde mee te werken.

Daarop trokken de daders de ringen van haar vingers, waaronder haar trouwring. Vervolgens gingen ze zelf op zoek in het huis. Ze gingen ervandoor met nog meer sieraden en een portemonnee.

Beroving Den Bosch

De Ossenaar wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de beroving van een 28-jarige man uit Voorburg aan De Bokkelaren in Den Bosch begin oktober.

Het slachtoffer had online een afspraak gemaakt om spullen te verkopen. Maar toen hij in Den Bosch aankwam, werd hij opgewacht door een aantal mannen die hem bedreigden, mishandelden en dwongen zijn autosleutels af te geven. De man kreeg klappen en schoppen.

De politie hield in verband met deze beroving maandag ook een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan die verbleef in een chalet in Otterlo.

Opslagbox

Naar aanleiding van deze twee aanhoudingen heeft de politie de huizen waar de mannen verbleven doorzocht, eveneens een opslagbox in Den Bosch. Daarbij werden onder meer meerdere auto’s in beslag genomen.

In verband met de beroving in Den Bosch hield de politie eerder al vier verdachten aan, zij zitten nog altijd vast. Het onderzoek de beroving in Heusden is nog in volle gang.

De buurt reageerde geschokt op de beroving van de hoogbejaarde vrouw: