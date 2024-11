Provinciale Staten willen onderzoek naar verbod op landbouwgif

Het provinciecollege moet onderzoeken of en hoe een verbod op bestrijdingsmiddelen uit de intensieve landbouw mogelijk is. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde vrijdag voor een voorstel van de SP om dit uit te zoeken.

Eerder werd het bestrijdingsmiddel glyfosaat al verboden in Drenthe en Friesland. De rechter gaf omwonenden van een lelieteeltbedrijven gelijk. Zij maakten zich zorgen om hun gezondheid en hun omgeving. Glyfosaat wordt onder meer in verband gebracht met ALS, Parkinson en Alzheimer. Ook in Brabant zijn inwoners inmiddels naar de rechter gestapt.

Onderzoeken

Of een verbod in Brabant mogelijk is, moet de provincie nu onderzoeken. Volgens het provinciebestuur kan dat lastig worden, omdat EU- en landelijke regelgeving het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen toestaat. Op grond die in het bezit is van de provincie is het al een paar jaar niet toegestaan om glyfosaat te gebruiken.

Of dat op private grond af te dwingen is, moet blijken. Voorstanders van een verbod geloven dat het kan. "De provincie heeft de taak om haar inwoners te beschermen", zegt Irma Koopman van de SP. "Wij stellen ook specifiek voor om een verbod bij woonwijken, natuurgebieden, zwemwater en waterwingebieden te onderzoeken."

Want dat een verbod in de hele provincie zeer onwaarschijnlijk is, begrijpt ze. "Misschien kunnen we het straks in bepaalde gebieden niet meer toestaan of specifieke bestrijdingsmiddelen verbieden", zegt Koopman. "Maar het mooiste zou zijn als we helemaal geen landbouwgif meer gebruiken."

Actieplan

Begin komend jaar komt gedeputeerde Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) van Agrarische Ontwikkeling met een 'Actieplan bestrijdingsmiddelen'. Daaruit moet duidelijk worden hoe de provincie het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug wil dringen. Een verbod op specifieke middelen is daarbij een optie.

Een vooruitgang vergeleken met de vorige CDA-gedeputeerde, vindt Koopman. "Daarvan kregen we alleen maar te horen dat we ons geen zorgen hoefden te maken en dat de lelieteelt niet uitbreidde. We wisten toen en zien nu dat dat niet waar was."

De provincie verwacht in de loop van volgende week met meer duidelijkheid te komen over het onderzoek. De plannen voor bestrijdingsmiddelen staan voor het eerste kwartaal van 2025 op de agenda.

