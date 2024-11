Steekpartij volgt na beroving van telefoon: 43-jarige man opgepakt

De politie heeft maandagavond een 43-jarige man uit Geldrop opgepakt na een steekpartij in Eindhoven. De man beroofde het slachtoffer, een bekende van hem, van zijn zijn telefoon en fiets. In de worsteling tussen de mannen zou de dader het slachtoffer meerdere keren hebben gestoken met een mes, meldt de politie dinsdagmiddag.

Het gebeurde allemaal op het Stationsplein in Eindhoven. Daar pakte de dader de telefoon af van een 63-jarige man uit Eindhoven. In de worsteling die volgde werd het slachtoffer meerdere keren gestoken. Vervolgens pakte de dader ook nog eens de fiets van hem af en ging ervandoor.

Niet veel later weet het slachtoffer op eigen kracht naar het politiebureau te lopen. Net iets na tien uur 's avonds kwam hij zwaargewond binnen. De man bloedde hevig en vertelde tegen de politie dat hij was beroofd door een bekende van hem.

De 63-jarige man is met een ambulance vanuit het politiebureau naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen ging de politie op zoek naar de dader. Agenten vonden hem niet veel later op de Emmasingel met de telefoon van het slachtoffer.

Het bleek om een bekende van de politie te gaan. De telefoon is door de politie in beslag genomen. In de buurt werd ook een mes gevonden. De fiets was nergens meer te bekennen.