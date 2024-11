School staat stil bij dood Guusje (16): ‘De impact is groot’

Het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven staat dinsdag stil bij de tragische dood van de 16-jarige Guusje. Maandag overleed de vwo-leerling nadat ze werd geschept door een vrachtwagen. Leerlingen gingen onder begeleiding van leraren en de politie naar de plek van het ongeval en legden daar bloemen. "Het was een gedreven meid, vol energie en met een grote vriendengroep", weet de rector.

Guusje fietste maandagmiddag rond kwart over één weg bij school. Niet veel later ging het gruwelijk mis op de Leenderweg in Eindhoven. Een 39-jarige vrachtwagenchauffeur zag Guusje bij het afslaan over het hoofd en reed haar aan, ze overleed ter plekke.

Plek van ongeval

Dinsdag rond het middaguur staan zo’n dertig leerlingen op de plek van het ongeluk. In stilte, met tranen in hun ogen en met een arm om elkaar heen. "We hebben geprobeerd de leerlingen op school te houden, want het is een gevaarlijke plek", zegt rector Rob van Velthoven.

"Maar leerlingen gingen toch. Toen hebben we leraren erheen gestuurd en ook de politie is geweest voor de veiligheid." Zo zijn de bloemen die in de middenberm lagen verplaatst naar een veiligere plek aan de zijkant van de weg.