Luuk de Jong kan bijzonder record van Willy van de Kerkhof afpakken

Luuk de Jong kan de eerste Nederlandse voetballer worden met 85 Europese wedstrijden voor Nederlande clubs achter zijn naam - een record. Daarvoor moet de spits dinsdagavond in actie komen in het Champions Leagueduel van PSV tegen Girona. Op dit moment staat De Jong nog op gelijke hoogte met drie andere Nederlanders, onder wie PSV-clubicoon Willy van de Kerkhof.

Zijn eerste Europese wedstrijd speelde De Jong op een troosteloze oktoberavond in 2009 in Transnistrië, Moldavië. Als invaller verloor hij met FC Twente toen op bezoek bij Sheriff Tiraspol voor iets meer dan tienduizend toeschouwers (2-0).

Zijn 85ste Europese duel speelt De Jong dinsdagavond in een hele andere ambiance. In een vol Philips Stadion zal hij normaal gesproken de aanvoerdersband dragen in een Champions Leagueduel dat volgens PSV-coach Peter Bosz 'gewonnen moet worden'.

Viergever, Van de Kerkhof en Blind

Momenteel staat De Jong met 84 Europese duels nog gelijk met Nick Viergever, Willy van de Kerkhof en Danny Blind. Blinds zoon Daley staat op 74 en komt mogelijk dinsdagavond ook in actie tijdens PSV-Girona, maar dan voor de Spaanse club.