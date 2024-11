Mark Peet is blij met aanhouding na kunstroof: 'Wil weten wie erachter zit'

"Ik ben natuurlijk heel blij dat er iemand is opgepakt." Opgelucht is Mark Peet Visser, eigenaar van de MPV Gallery in Oisterwijk, waar donderdagnacht twee werken van Andy Warhol werden gestolen bij een kunstroof. Dinsdag maakte de politie bekend dat er in het onderzoek naar de roof een 23-jarige man is aangehouden in Berkel-Enschot.

Het nieuws geeft Visser hoop op meer duidelijkheid. "Ik wil wel weten wie er achter zit en wat zijn beweegredenen waren. Ook ben ik benieuwd of dit van een hogere hand komt, of dat iemand dit zelfstandig doet." De zaken gaan door, ondanks dat de kunstrovers een enorme ravage veroorzaakte. "We zijn lekker positief ondanks alles. We zijn ontzettend druk om de galerie weer op te knappen. Er wordt gestuct in de zaak, we kopen nieuwe schilderijen en verkopen er zelfs", vertelt de eigenaar. Tentoonstelling in Amsterdam

De gestolen schilderijen zijn van de wereldberoemde kunstenaar Andy Warhol. Hij maakte in 1985 een serie van zestien zeefdrukken met de portretten van vier op dat moment regerende koninginnen. De schilderijen zouden tentoongesteld worden tijdens PAN Amsterdam, een kunstbeurs die eind november begint. "Daar willen we gewoon weer shinen", vertelt Visser. Hij houdt daarbij rekening dat door het onderzoek van de politie wellicht de schilderijen gevonden kunnen worden. "Maar ik weet niet of ik de schilderijen nog wil hebben." "Dat is alleen maar pijnlijk", vult de galeriehouder aan. "Ik heb niets meer gehoord van de schilderijen, maar ze zijn hoe dan ook kapot. Ik beschouw het maar als een verloren zaak." De ravage na de kunstroof was groot, zie je op deze beelden: