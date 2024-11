Dieren in nood na overstromingen in Spanje, maar gelukkig is er Carolien

Paarden die het hoofd nog maar nét boven water kunnen houden en honden die worden meegesleurd door een kolkende rivier. De beelden van de hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje doen veel met Carolien van Santen uit Uitwijk, in de gemeente Altena. Ze is een inzamelingsactie gestart. "Het is niet goed voor mijn dierenhart."

Met hun huisdier op hun schouders worstelden veel Spanjaarden in de regio Valencia zich door een grote modderstroom. In het noodweer van de afgelopen week, waarbij meer dan 200 mensen zijn overleden, zijn ook veel dieren achtergebleven en omgekomen. "Je kan je niet voorstellen hoe mensen zich voelen, als ze hun beesten moeten achterlaten om zichzelf te kunnen redden", zegt Carolien. "Dat lijkt me een onmogelijke keuze." "Als je filmpjes voorbij ziet komen van zwemmende paarden, die net het hoofd boven water houden, is dat niet goed voor je dierenhart”, vervolgt ze. Carolien groeide van kinds af aan op met dieren en werkt er nu mee. Zo speurt haar hond Bokal mee naar vermiste honden en mensen. Met haar bedrijf 'Lekker in je dierenvel' zet ze zich in voor de natuurlijke gezondheidszorg van honden en paarden. "Mijn hele leven bestaat uit het helpen van mens en dier."

"Er wordt veel voor de mensen in Spanje geregeld, maar niet voor de dieren."

Het huis van Michelle Visser, één van Caroliens vriendinnen, staat inmiddels vol met ingezamelde halsters, honden- en kattenmanden, benches, zakken voer en dekens. "Zodat de dieren in Spanje weer een warm onderkomen hebben met genoeg te eten." Bij haar in Rijswijk kunnen nog steeds spullen ingeleverd worden.



Die gaan naar stichting Paarden in Nood Spanje, die samenwerkt met veeartsen en organisaties als House of Animals en stichting Dierennood, om de situatie van de getroffen dieren te verbeteren. Zij hebben inmiddels ruim 30.000 euro en zeven volle vrachtwagens met hooi naar verschillende plekken in Spanje gebracht. "Er wordt veel voor de mensen in Spanje geregeld, maar niet voor de dieren", vindt Carolien. Dat komt omdat Spanje anders met dieren omgaat dan hier. Ze is daarom enorm blij met de spullen die tot dusver zijn opgehaald voor de dieren. "Anders blijven ze het ondergeschoven kindje."

Wachten op privacy instellingen...