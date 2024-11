Honden Floor en Guus dood door rattengif in de tuin: 'Ze zijn vermoord'

Het gezin Mengerink uit Mill is compleet van slag nadat twee van hun honden zondag zijn vergiftigd. Er zat zo veel gif in het bloed dat de beestjes niet meer te redden waren. Een dierenarts heeft de twee Berner Sennenhonden dinsdag laten inslapen. "Ze zijn vermoord. Het is gewoon een bewuste aanslag op onze honden”, zegt een zeer geëmotioneerde eigenaar Roy Mengerink.

"Ze wilden niet meer eten, alleen maar drinken. Ze waren echt goed ziek." Toen Roy dinsdagochtend ging controleren hoe het met de honden ging, zag hij bij beide honden dat er bloed in hun ontlasting zat. "We hebben toen meteen een spoedpost gebeld."

De vrouw van Roy vond in de tuin een zakje met roze pasta. Het bleek een soort rattengif te zijn dat normaal niet in Nederland verkrijgbaar is. Er zijn door de daders meerdere zakjes over de heg of poort van hun tuin gegooid.

Roy en zijn vrouw kwamen afgelopen zondag thuis toen ze ontdekten dat goed mis was met hun twee honden: Floor van bijna vier en haar zoon Guus van anderhalf. Flinke honden van ruim 50 kilo. Beide bleken ziek en te hebben overgegeven. “Wat meteen opviel: het braaksel was roze, dus wij schrokken ons rot en vroegen ons meteen af wat er was gebeurd”, vertelt de rijschoolhouder uit Mill.

De twee honden konden naar een dierenkliniek, maar er was geen enkele garantie dat ze het daar zouden redden. Daarom is ervoor gekozen om beide honden te laten inslapen.

Het overlijden van Floor en Guus is een enorme klap voor Roy, vrouw en twee kinderen van 6 en 11. "Ja, die zijn er ook helemaal kapot van. Het hakt er flink in." Roy begrijpt niet hoe iemand dit heeft kunnen doen. "Het zijn honden, ze blaffen weleens, maar ik heb geen vijanden, we wonen in een fijne buurt. Toch is mijn vertrouwen in mensen wel even zoek. Dit is heel beangstigend", zegt hij met een brok in zijn keel.

Roy heeft melding gemaakt bij de politie en hoopt dat daar meer uit volgt. "We krijgen gelukkig veel steun uit onze omgeving." De politie heeft een onderzoek geopend naar deze vergiftiging. Mochten mensen die zondag iets verdachts hebben gezien of camerabeelden beelden hebben van het gebied rondom het voormalige gemeentehuis in Mill, worden zij verzocht contact op te nemen met de politie.

