Revancherende Tillman helpt PSV aan eerste zege in Champions League

Malik Tillman ging zaterdag nog opzichtig in de fout bij de 3-2 van Ajax. Maar dinsdagavond nam de middenvelder revanche op zijn matige optreden in de Johan Cruijff Arena. Hij nam PSV bij de hand bij de eerste zege in de Champions League. PSV won met 4-0 van Girona.

Precies 72 uur na de nederlaag tegen Ajax in de competitie stond voor PSV een cruciaal duel in de Champions League op het programma. Waar het hele elftal zaterdagavond door het ijs zakte, was de nederlaag extra pijnlijk voor Malik Tillman. De middenvelder gaf de bal cadeau bij de 3-2 van Ajax en leidde de nederlaag van PSV in. Nu was de Amerikaan weer ouderwets de uitblinker van PSV. Tillman blinkt wekelijks uit met zijn acties, dribbels, assists en goals maar liet dinsdagavond nog zien nog een wapen te bezitten. Verre inworp

Na een kwartier voetballen mocht PSV een ingooi nemen. Tillman gooide de bal ver het zestienmetergebied in. Daar was Ryan Flamingo alert en zette PSV op voorsprong. Een kwartier later verdubbelde PSV de voorsprong. Dit keer was de Amerikaan niet de aangever maar besloot hij zelf de keeper te verrassen in de korte hoek. PSV zat op rozen om de eerste zege in de Champions League te boeken. Die zege kwam dinsdagavond geen enkel moment in gevaar. Vlak na rust had Luuk de Jong nog de 3-0 kunnen maken maar hij raakte in kansrijke positie de paal. Toen Girona na 55 minuten met tien man kwam te staan vanwege een rode kaart voor Arnau Martinez was de wedstrijd beslist.

Wachten op privacy instellingen...