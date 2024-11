112-nieuws: auto ramt tegen huis • scooterbestuurder aangehouden

11.29

Een vrachtwagenchauffeur is vanochtend met zijn voertuig vast komen te zitten in een sloot. De vrachtwagen kwam vanuit de richting van de A65 bij Berkel-Enschot en wilde de Dijkweg in Heukelom opdraaien toen het misging. Bij de draai kwamen de wielen van de trailer in de sloot terecht.

De truck zit vast en blokkeert de doorgang. Handhaving is aanwezig. De chauffeur moet een bergingsbedrijf inschakelen. Het is niet duidelijk hoelang het duurt tot de weg weer vrij is.