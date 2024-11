Vrouw zit muurvast in een schommel, brandweer moet haar bevrijden

De brandweer van Raamsdonksveer heeft woensdagmiddag een vrouw bevrijd uit een schommel in een speeltuin aan de Namer. Ze was erin geklommen, maar de schommel bleek toch een maatje te klein. Vervolgens zat ze muurvast en zat er niets anders op dan de hulpdiensten in te schakelen. "Gelukkig kon ze er wel de humor van inzien."

Net na vijf uur 's middags kwam er een melding binnen: 'meisje vast in een schommel', laat de brandweer van Raamsdonksveer weten in een bericht op Instagram. Eenmaal aangekomen in de speeltuin bleek het niet om een meisje te gaan, maar om een vrouw. "Een dame die net iets te oud is voor de speeltuin."

De brandweer had nog best wat werk om de vrouw uit de schommel te bevrijden: met een gereedschapskist werd een deel van de schommel uit elkaar gehaald. Daarna was het beklemmende avontuur al snel voorbij. "Ze ging nooit meer in de schommel zitten, zei ze", laat de brandweer met een knipoog in het bericht weten.

Geen rekening voor schommelster

Voor de brandweer in Raamsdonksveer was het geen alledaagse klus. "Maar ook hiervoor komen wij 'gewoon'. Onze meldkamer beslist of het nodig is dat wij worden gealarmeerd. En nee, de dame heeft geen rekening gekregen."

De schommel, die volgens de brandweer al wat beschadigingen had, is uit elkaar gehaald en gaat naar de gemeente voor reparatie.