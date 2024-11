112-nieuws: vijf voertuigen botsen • vrouw naast fiets gevonden

09.36

In een huis aan de Rivierensingel in Helmond is op 17 oktober een hennepkwekerij ontdekt. Binnen stonden achthonderd hennepplanten, verspreid over de eerste verdieping en de zolder. Er lagen ook spullen die erop zouden wijzen dat het om een professionele kwekerij ging, die een schakel zou zijn in professionele drugshandel.

De gemeente heeft vandaag besloten om het huis voor drie maanden te sluiten. Vanwege de kwekerij is er sprake van brandgevaar. Het huis staat daarnaast midden in een woonwijk, waardoor het de leefomgeving en het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners kan aantasten.