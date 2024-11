112-nieuws: vrouw naast fiets gevonden • geen code geel meer voor mist

07.10

Op de Duivelsberg in Veldhoven is vanmorgen een vrouw naast haar fiets aangetroffen. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De vrouw werd ontdekt door een voorbijganger. Omdat ze niet aanspreekbaar was werd een traumahelikopter opgeroepen.

Toen ze weer aanspreekbaar was, werd de komst van de heli geannuleerd. De politie doet buurtonderzoek. De vrouw is met de ambulance mee naar het ziekenhuis genomen.