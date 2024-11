Twee mannen opgepakt na vondst drugslab, ook bewoner zit weer vast

De politie heeft twee mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij een drugslab in Zeeland. Het gaat om een 41-jarige man uit Oisterwijk en een 37-jarige man uit Eindhoven. Ook de 21-jarige bewoner van het huis naast de schuur waarin het lab zat, zit weer vast. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM).

Het drugslab werd eind september ontdekt in een schuur in het buitengebied van Zeeland. In het volledig ingerichte lab lagen enkele tientallen kilo’s synthetische drugs en een nauwelijks van echt te onderscheiden nepvuurwapen. Wat er werd geproduceerd wilde de politie toen – vanwege het onderzoek - nog niet zeggen, maar wel dat de productie nog in volle gang was.

Bewoner opnieuw opgepakt

Tijdens de inval waren geen mensen in het lab aanwezig. Diezelfde dag meldde de bewoner van het huis zich bij de politie. Zij hielden de man aan, waarna hij op het politiebureau werd ingesloten. Hij werd daarna door de rechtbank vrijgelaten. "Maar tegen die beslissing zijn wij met succes in beroep gegaan", laat een woordvoerder van het OM nu weten. Ook die man zit dus weer vast.

In de afgelopen dagen heeft de politie de twee andere mannen aangehouden. Zij zitten vast en zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de mannen nog zeker twee weken langer vast blijven zitten.

DIT WIL JE VAST OOK LEZEN:

De ontmanteling van het drugslab duurde uren