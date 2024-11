De nachtmerrie van Bram: alleen in Nederland bekend zijn

Bram Reijnders uit Eindhoven is succesvol. Hij verdient miljoenen met de kunst die hij zelf maakt, maar ook als kunsthandelaar gaat het hem voor de wind. Hij had al twee goedlopende galeries: in Eindhoven en Amsterdam en onlangs heeft hij zijn derde galerie in Rotterdam geopend. Als kunstenaar denkt hij dat het beste nog moet komen. Hij wil de wereld veroveren. “Mijn nachtmerrie is altijd geweest om alleen in Nederland bekend te zijn.” Dat vertelt hij woensdag in het televisieprogramma ‘KRAAK. vraagt door’.

Eigenlijk is Bram een outsider in de kunstwereld. In een vorig leven trok hij door Europa als verkoper van gekookte aardappelen. Maar dat leven vond hij te voorspelbaar. Een droom wees hem de weg naar Brazilië. Daar zag hij het kunstwerk dat zijn leven zou veranderen. Hij wilde het kopen, maar de volgende dag was het weg. Hij was er dagen ziek van. “Liefdesverdriet”, noemt hij het zelf.

“Ik dacht als kunst dat met mij kan doen, dan is het duidelijk.” Van het geld dat hij had, kocht hij 200 doeken en trok daarmee de jungle in. “Ik heb geschilderd als een beest”, zegt hij. Nee, hij wilde niet naar de kunstacademie. “Dat zou ik ook niemand aanraden. Daar leren ze je dat kunst niet mooi mag zijn. Daar kan iemand zoals ik die de wereld mooier wil maken niet mee uit de voeten.”

In zijn atelier in Eindhoven zien we Bram aan het werk. Eerst iets moois maken en er dan met een schaar op inhakken of zelfs delen in brand steken met een gasbrander. Het resultaat gaat als zoete broodjes over de toonbank. Want hij weet te creëren, maar ook te verkopen, kunstenaar en zakenman in één. “Ik vind het moeilijk kiezen, ik ben allebei. Ik maak kunst voor een markt. Als je niet verkoopt, dan kun je ook niet verder als kunstenaar.”

En bij dat ‘verkopen’ hoort voor Bram ook ‘zichzelf verkopen’. In zijn huis aan het strand in Brazilië vierde hij onlangs zijn vijftigste verjaardag. Het was een prachtig feest waar bekende en rijke Brazilianen te gast waren. En van dat feest laat hij gelikte filmpjes maken voor Instagram. “Allemaal marketing”, zegt Bram eerlijk. “Ik vind het leuk om een mooie lifestyle te laten zien, waar ik zelf ook van geniet.”

In zijn jeugd in Venray had Bram de ambitie om acteur te worden. Is dat dan wat hij uiteindelijk toch is geworden? Speelt hij een succesvol kunstenaar? Hij moet hard lachen om die vraag. “En langzaam begin ik het zelf ook nog te geloven”, zegt hij schaterend.