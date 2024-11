Medewerker van gevangenis maakt zich onmogelijk en krijgt ontslag

Een man die al ruim twintig jaar onder meer in de gevangenis in Vught heeft gewerkt, is met ingang van 1 november terecht ontslagen. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. De 53-jarige sociaal maatschappelijk werker van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught kreeg in 2022 een conflict met een vrouwelijke collega die dezelfde functie had. Daarna is het niet meer goed gekomen tussen dit tweetal en tussen de man en de leiding van de PI.

Wat de precieze aanleiding is geweest voor de strubbelingen tussen de twee PI-medewerkers wordt niet duidelijk uit de uitspraak. Er wordt gesproken van een ‘rimpeling in de samenwerking’, waarover de man zich eind 2022 bij zijn leidinggevende beklaagde.

Dreiging met slaan

Enkele maanden later stelt de Dienst Justitiële Inrichtingen (waar de PI onder valt) voor om een coach in te schakelen om uit de impasse te komen. De man reageert er afwijzend en boos op, waarna er diverse gesprekken en mailtjes over en weer volgen. Daarna gaat het van kwaad tot erger. De sociaal maatschappelijk werker zou zich herhaaldelijk onnodig beledigend hebben uitgelaten en gedreigd hebben een leidinggevende tegen het hoofd te slaan. De man zegt dat hij zich dat niet kan herinneren.

De PI-leiding kwam vervolgens met het plan om de man per 1 januari van dit jaar over te plaatsen naar een vergelijkbare functie bij de PI in Dordrecht. Hij weigerde dat. Ondertussen was de man deels arbeidsongeschikt geraakt door een hartaanval en werd hij tijdelijk gestationeerd in Tilburg. Nadat hij was hersteld, werd hij in juni gesommeerd in Dordrecht aan de slag te gaan. De man wilde per se in Vught blijven, waarna de gevangenisleiding niets anders restte dan de loonbetaling te stoppen en hem ontslag aan te zeggen.

'Onmogelijk gemaakt'

De man ging hier evenmin mee akkoord en hij spande in september een kort geding aan. De rechtbank in Den Bosch heeft de PI nu in het gelijk gesteld. De man heeft zich met zijn houding onmogelijk gemaakt. Hij vond de PI in Dordrecht ook maar niks, zonder duidelijk te maken wat nu zijn inhoudelijke bezwaren waren. Volgens de rechter had de man de overplaatsing niet mogen weigeren. De rechter spreekt van een redelijk voorstel.

Wel heeft de man recht op een vergoeding van bijna 40.000 euro, omdat hij tot aan het conflict in 2022 zeker vijf jaar goed heeft gefunctioneerd in Vught.