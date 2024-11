'Vliegtuigcrash op vliegbasis': hulpdiensten oefenen rampscenario

Brokstukken op de landingsbaan, gewonde militairen en een vliegtuig zonder staart. Mensen die woensdagmiddag langs de vliegbasis in Gilze-Rijen reden, keken vreemd op en dachten dat er een vliegtuig was neergestort. Maar deze crash liep gelukkig af met een sisser, want het bleek te gaan om een oefening van de veiligheidsregio.

Op de vliegbasis stond een grote groep familieleden te wachten om hun geliefden weer in de armen te sluiten, zo was het scenario. Er zou een vliegtuig landen met daarin militairen die drie maanden in Irak gediend hadden en weer huiswaarts keerden. En als klapper op de feestvreugde was er zelfs een kindertheatergroep aanwezig, die de militairen zou ontvangen. Doden en gewonden

Maar toen het vliegtuig bijna geland was, ging het mis en botste het toestel tegen een helikopter. "Er vlogen brokstukken rond, er vielen gewonden en er was paniek", vertelt Marjo Peters, woordvoerder van de veiligheidsregio. Dat alles wat natuurlijk niet echt, maar werd wel zo echt mogelijk in scène gezet. "Er waren mensen die gewonden en doden speelden. De achterkant van het vliegtuig lag eraf en met licht- en rookeffecten werd er brand nagebootst", zegt Marjo. Bij zo’n crash komt meer kijken dan mensen bevrijden, reanimeren en de brand blussen. De brandweer werkte daarom samen met de politie, defensie en de gemeente. "De familieleden moesten uiteraard ook worden opgevangen en de kinderen van het theater werden behandeld. Er moest een klantencontactcenter op het gemeentehuis worden opgestart en een persvak worden georganiseerd voor journalisten", legt Marjo uit.

Foto: Veiligheidsregio Midden-West-Brabant.

Journalisten aan de poort

Zelf had ze ook een glansrol. "Ik speelde een journalist, want die zijn er natuurlijk ook altijd als de kippen bij", lacht ze. "Ik stond aan de poort en deed alsof ik een verslaggever van Omroep Brabant was die alles wilde weten." Daar werd volgens haar goed op geacteerd. "De woordvoerder was zelf aan de andere kant van de vliegbasis en stelde daarom voor om een tweede woordvoerder richting de journalisten te sturen." Ondertussen keek de Inspectie van Justitie en Veiligheid mee. Die gaat nu een verslag maken en beoordelen of alles op orde is. Hulpdiensten oefenen wel vaker, zoals vorige maand in Eindhoven. Toen raakte een grote groep studenten slaags met de politie: