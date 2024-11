Geen herfststorm in zicht, onze weerman vertelt of het zo blijft

'Saai en rustig'. Zo noemt meteoroloog Floris Lafeber van Weerplaza het najaarsweer. Het blijft nog een paar dagen grijs en fris. "Maar in de loop van volgende week lijkt er wel wat te gaan veranderen", verklapt de weerman.

Het is je vast opgevallen dat het de laatste dagen regelmatig erg mistig is. De zon schijnt minder, de nachten zijn langer, er is veel vocht in de lucht en vrijwel geen wind. Precies die ingrediënten zorgen voor mist, volgens Lafeber. "Hoort bij de tijd van het jaar."

Dat het weer al dagen rustig is, komt door een hogedrukgebied. "Het blijft de aankomende dagen ook nog droog, maar op heel veel zonuren hoef je nu ook weer niet te rekenen. De kans op mist blijft dus ook."

De mist zorgde afgelopen zondag voor grote problemen op Eindhoven Airport: vluchten werden geannuleerd, omgeleid of hadden flinke vertraging.

Zaterdag lijkt de meest zonnige dag van de week te worden, zegt Lafeber. "Maar na het weekend lijkt het wel wat te gaan veranderen", vult hij aan. "Er komen lagedrukgebieden aan. Die zorgen voor wisselvalliger weer met meer neerslag."

Over de temperatuur is de weerman nog wel onzeker. "Dit hangt af van de stroming. Komt de lucht uit het noorden, dan zal het kouder worden. Het is nog niet helemaal zeker hoe de windrichting gaat zijn."

Maar goed, even terug naar het 'saaie en rustige' weer. Dat het in het najaar ook anders kan zijn, dat weet de weerman ook. "Zeker als je het vergelijkt met vorig jaar. Het was toen het heel onstuimig herfstweer met veel stormen. Dat hebben we nu niet. Dat is dus een flink verschil."