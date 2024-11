De 'vrouwenpisbak' ziet er vanbinnen zo uit en is handig met carnaval

Dames opgelet, want als je volgende week op de elfde van de elfde in Den Bosch hoge nood hebt, dan kun je hier de boel lozen. Dit is de Lapee. Een klein roze hokje waar je je behoefte kunt doen. De privacy is ver te zoeken maar als je een paar drankjes op hebt, is dat waarschijnlijk niet het grootste probleem. In de video hierboven zie je hoe de 'pisbak' voor vrouwen er vanbinnen uitziet.

Het idee is simpel: je moet als vrouw naar de wc, loopt naar een van de urinoirs en kunt meteen gehurkt plassen. Op initiatief van de gemeente komen er op de elfde van de elfde twee varianten van de vrouwenurinoirs te staan in de Bossche binnenstad. "De wachtrij is zes keer korter dan bij normale wc's", zegt bedenker Rick Lamers. Afgelopen jaren klaagden voornamelijk vrouwen bij de gemeente over te weinig plekken om te plassen. Bovendien waren zij net als mannen, op zoek naar gratis voorzieningen. Door de inzet van deze urinoirs wordt de wachttijd voor een wc een stuk korter. Het bedrijf uit Berghem heeft de Lapees één keer eerder getest op een evenement in Amsterdam. Toen bleek dat de wc's gedurende de dag steeds vaker werden gebruikt. "Op de elfde van de elfde zijn veel mensen om elf uur 's ochtends al in de olie. Dus ik denk dat er op zo'n dag best wel goed gebruik van wordt gemaakt."