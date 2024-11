Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden nadat hij 107 kilometer per uur reed binnen de bebouwde kom van Tilburg. Hij had nog maar net z'n rijbewijs, meldt de verkeerspolitie Zeeland West-Brabant.

De bestuurder had sinds april z'n rijbewijs, dat moest hij inleveren. "Hij mag voorlopig lopend verder", meldt de Verkeerspolitie Zeeland West-Brabant.