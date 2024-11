Bezoek aan Danse Macabre eindigt in tranen: Den past niet in attractie

Uren in de rij staan voor Danse Macabre en dan tot de ontdekking komen dat je niet in het koorbankje past. Dat overkwam volkszanger Dennie van den Bosch uit Achtmaal. "Het was heel gênant en jij had je nog wel zo verheugd op de attractie", vertelt zijn vriendin Melanie.

Het stel uit Achtmaal staat ook wel bekend als het duo Mel en Den, ze maken muziek en staan op festivals. Ze keken al weken uit naar de nieuwe attractie in de Efteling.

Toen het stel vrijdag eenmaal in de koorbanken zat, bleek dat de beugel niet dicht kon. "Den werd daarom uit de zaal gehaald. Terwijl hij nog zei: 'druk maar door, druk maar door'. Hij zou er heus niet zomaar uitvallen, de beugel zat wel vast. Maar blijkbaar niet vast genoeg."

Gênant

Dennie schaamde zich dat hij daar ter plekke de zaal uit moest en heeft wat tranen gelaten. En zijn vriendin ook. "Omdat het heel gênant was en omdat hij zich zo had verheugd op de Danse Macabre", vertelt Melanie. "Dat beeld van de maatschappij en dat je uit die zaal gehaald wordt. Die schaamte deed iets met hem, hij was echt even van het padje."

Dennie lijdt aan de aangeboren aandoening dwerggroei. Volgens het stel komt zijn buik daardoor verder naar voren en kon de beugel daardoor niet dicht. Ze zijn niet boos op de Efteling maar ze vraagt zich af waarom er geen teststoel stond bij de ingang. "Dan kun je al van tevoren kijken of je er wél in past, in plaats van dat je al uren in de rij hebt gestaan."

Na de dood is iedereen gelijk

Het stel plaatste op social media een filmpje waarin ze vertelde over het avontuur in de Efteling. "Ik had verwacht dat we inmiddels wel geaccepteerd waren, maar als je ziet hoe mensen reageren. Dat hij te dik is, meer moet gaan sporten. De reacties waren niet mals."

De muziek van de Danse Macabre blijft bij Melanie en Dennie in ieder geval favoriet. Want het nummer gaat erover dat de dood iedereen treft, wie je ook bent. "Als je eenmaal in het hiernamaals bent, dan zijn we allemaal gelijk. Die boodschap maakt dit nummer zo mooi en daarom keken we er zo naar uit."

Veiligheid voorop

Een woordvoerder van de Efteling geeft aan dat ze de situatie betreurt. "Het komt soms voor dat de beugel niet dichtgaat bij een gast. Daar is technisch niks aan te doen. We onderzoeken hoe we bezoekers vóór het bezoek aan een attractie beter kunnen informeren. Al staat veiligheid altijd voorop, de beugel moet dicht kunnen om iemand mee te laten gaan in de attractie."