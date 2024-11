Gewapende overvallers met bivakmutsen beroven vrouw op straat

Een vrouw is donderdagochtend rond acht uur onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van haar horloge op de Monseigneur Horsthuisstraat in Breda. De twee daders sloegen op de vlucht en zijn nog niet gevonden. In de straat waren veel agenten met kogelwerende vesten en speurhonden aanwezig.

De daders, twee mannen, droegen bivakmutsen en donkere kleding. De politie heeft de omgeving afgezet en zoekt met speurhonden naar mogelijke sporen. Getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

Er is ook een parkeerplaats afgezet. Achter die parkeerplaats zit een tandarts die in juli werd beroofd van zijn Rolex-horloge. De dader deed zich toen voor als patiënt. “Dit doet iets me je gevoel van veiligheid”, zegt een bewoner. LEES OOK: Tandarts beroofd van Rolex, dader doet zich voor als patiënt Emmer

Een buurtbewoner heeft een emmer geleend aan enkele agenten. Die plaatsten de emmer over ‘iets’ dat zij wilden veiligstellen. Wat dat 'iets' precies is, is nog onduidelijk.