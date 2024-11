Prijzen studentenkamers stijgen nergens zo hard als in Tilburg

Nergens in Nederland zijn de prijzen van studentenkamers zo hard gestegen als in Tilburg. Vergeleken met vorig jaar namen de kamerprijzen in Tilburg in het afgelopen kwartaal met 17 procent toe. Den Bosch is een van de vier Nederlandse steden waar de kamerprijzen juist daalden.

De gemiddelde kamerprijs in Nederland steeg het afgelopen kwartaal met 7,2 procent, terwijl het aanbod met 5,2 procent afnam, vergeleken met vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van verhuurplatform Kamernet. De gemiddelde prijs voor een kamer is nu 653 euro per maand. Averechts effect

Recente kabinetsmaatregelen om huurprijzen te reguleren en wonen betaalbaarder te maken lijken volgens Kamernet een averechts effect te hebben. Het verhuurplatform vergeleek de prijzen van ruim 25.000 woningen in de vrije sector. Amsterdam blijft met een gemiddelde kamerprijs van 991 euro de duurste stad voor studenten, gevolgd door Haarlem (809 euro) en Utrecht (734 euro). LEES OOK: Studenten wonen in zorgcentrum met ouderen: 'Hebben ze hard nodig' De prijs per vierkante meter ging gemiddeld met 14 procent omhoog, terwijl de gemiddelde grootte van kamers met 6,8 procent afnam. Kamers in Wageningen en Enschede zijn met een gemiddelde prijs van rond de 350 euro het betaalbaarst. In Den Bosch, maar ook in Ede, Leeuwarden en Zwolle daalden de huurprijzen. Kamernet vergeleek ook de huurprijzen van appartementen in dertien steden. Daarvan steeg de gemiddelde prijs met 11,5 procent, van 1531 euro vorig jaar naar 1707 euro dit jaar.