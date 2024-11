Eerst bestelbus uitgebrand nu brand bij huis, maar bewoner is niet bang

Bij de voordeur van een huis aan de Rijnlaan in Helmond is woensdagnacht brand gesticht. Dit op dezelfde plek waar zeven maanden eerder een bestelbus in vlammen opging. De bewoner werd uit bed gehaald en wist de brand uiteindelijk zelf te blussen. Een paar uur later is hij buiten bezig met het maken van foto’s van de schade: “Ik ben niet onder de indruk, ik ben niet bang te krijgen.”

Het is kwart voor drie in de nacht als de man uit zijn bed wordt geroepen door een man die voorbijfietst. “Mijn hal hing al vol rook, ik ben via de garage naar buiten moeten vluchten.” Aangestoken

Op zijn weg naar buiten kwam hij een tuinslang tegen. “Ik ben meteen zelf gaan blussen", legt hij uit. "Daardoor valt de schade mee. Het had veel erger kunnen zijn.” Het rolluik, de airco en het voorportaal van het huis liepen flinke schade op. Niemand raakte gewond.

Brand aan de Rijnlaan in Helmond (foto: Noël van Hooft).

De bewoner weet het zeker, de brand is aangestoken. “En ik weet ook in welke hoek ik het moet zoeken.” Hoe het precies zit wil hij niet zeggen, maar het zou gaan om een ex van een eerder stukgelopen relatie. “Een verkeerde verkering”, zegt hij nuchter. Ook de politie gaat uit van brandstichting. “Maar aangezien het buurt- en later forensisch onderzoek nog in volle gang is, is het nog te vroeg om iets concreter te duiden”, zegt een woordvoerder. Brandstof

Op de stoep zijn duidelijk resten van een vloeistof te zien. En rondom de woning hangt een indringende benzinelucht.

Brandstofresten bij de brand aan de Rijnlaan in Helmond (foto: Noël van Hooft).

“Ik ben niet onder de indruk, ik ben niet bang te krijgen”, zegt de Helmonder. Zeven maanden geleden, in april, was er ook al een brand voor zijn huis. Een bestelbus brandde uit. Het vuur werd rond kwart over een 's nachts ontdekt. Het busje dat niet van hem was, zou enkele uren eerder in het parkeervak voor zijn huis waar nu ook brand was, zijn geparkeerd.