Boetes werken niet, inspectie pakt paarden af

Vijf paarden zijn afgelopen week in bewaring genomen omdat ze afgelopen jaar keer op keer uit een omheining in Eindhoven wisten te ontsnappen. De houder van de paarden kreeg boete na boete, maar slaagde er niet in de dieren binnen de afrastering te houden, meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID).

Als eigenaar van een dier ben je wettelijk verplicht om te zorgen dat het dier niet kan ontsnappen. De paarden braken telkens weer uit en belandden vervolgens op een drukke, nabijgelegen weg. Omdat de situatie niet verbeterde, begon de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn een onderzoek. De dieren bleken achter een gespannen draad te staan waar geen stroom op stond. Op sommige plekken konden de paarden zonder problemen over de lijn heen stappen. 'Hardleerse eigenaar'

Een woordvoerder van de inspectiedienst noemt de eigenaar 'behoorlijk hardleers'. "We denken dat het pure nalatigheid is. Deze man hoefde maar weinig inspanning te verrichten om te voorkomen dat zijn dieren afgepakt werden." Als hij de dieren terug wil, moet hij er voor zorgen dat er een dubbele lijn wordt geplaatst en dat er stroom op staat, zodat de dieren niet meer kunnen ontsnappen. Ook moet hij alle kosten betalen voor transport, onderdak en verzorging.