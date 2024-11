Dit landhuis met statige toren telt 9 slaapkamers, te groot voor Diana

Wie droomt van een eigen sprookjeskasteel, kan hier in Budel-Dorplein terecht. Dit statige landhuis behoorde ooit toe aan een ingenieur van de nabijgelegen zinkfabriek. In die tijd had het huis nog geen torentje. Dat kwam er jaren later, toen het echtpaar Toon en Diana de Laat het huis een meer statige aanblik wilden geven. Diana: "De toren is mooi, eenvoudig en toch sierlijk. Het mooiste stuk van het huis."

Het huis is vóór 1906 gebouwd, als onderdeel van het fabrieksdorp Budel-Dorplein. Het waren de Belgische gebroeders Dor die in 1892 naar Brabant togen om daar vlak bij Budel in een bosgebied een zinkfabriek op te richten.

Te groot voor de huidige bewoonster Diana de Laat. Haar man Toon overleed onverwachts aan een hartstilstand in 2022. Twee van de drie kinderen zijn het huis uit. “Het is te veel voor mij om alleen te onderhouden en ik verkoop het liever nu het er nog mooi bij ligt.”

Haar man was natuurgeneeskundige, samen met hem runde ze een praktijk aan huis. “Hij was een wandelende encyclopedie, mensen kwamen uit binnen- en buitenland voor hem. Wat hij kon, dat kon ik niet. Na zijn overlijden ben ik met de praktijk gestopt.” Het huis leent zich dan ook voor iemand met een praktijk aan huis. "Of een gezin met een paar kinderen. Iemand die alle kamers kan benutten."

Opvallend detail aan het huis is dus de toren, die haar man Toon destijds zelf gebouwd heeft. “Het is een aanbouw, waardoor het huis een heel ander aanzien heeft gekregen." Diana is er trots op. “Omdat die zo strak is, het staat gewoon. Zonder de toren is het een gewoon huis. De toren is het eerste dat opvalt.”

Onderin het torentje maakten ze een eigen wellness, compleet met infrarood stoomcabine, sauna en douche. Op de eerste etage in het torentje maakten ze een slaapkamer. Om het torentje nog wat meer aanzien te geven, plaatsten ze een grote fontein in de tuin. “Je voelt dat je ergens binnenkomt als je het terrein opstapt.” In 2023 is de keuken vernieuwd en zijn er zonnepanelen geplaatst en twee airco’s.