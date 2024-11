In een loods van een recyclingbedrijf op industrieterrein Borchwerf in Roosendaal woedt donderdag een enorme brand. Grote zwarte rookpluimen zijn in de wijde omtrek te zien. De brandweer werkt met man en macht om het vuur te blussen en te voorkomen dat het overslaat naar omliggende panden. Onderstaande foto's laten zien hoe groot de brand is.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Foto: Eye4images.

Foto: Eye4images.

Foto: Eye4images.

Foto: Eye4images.

Foto: Eye4images.

Foto: Eye4images.

Foto: Eye4images.

Foto: Eye4images.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Foto: Eye4images.

Foto: Eye4images.

Foto: Eye4images.

Foto: Eye4images.

Foto: Eye4images.