Grote brand Roosendaal: brand breidt zich niet meer uit • derde NL-Alert

16.08

Het bedrijf LEDLED, dat direct achter de brandende loods zit, heeft ook schade opgelopen. Dat vertelt eigenaar Hendrik de Vlaam. "Er zit zo'n drie meter tussen de loods waar brand is en onze achterste loods", vertelt hij. "De brandweer kan met een waterscherm voorkomen dat het vuur overslaat. Dus we zullen vooral waterschade en roetschade hebben. Veel spullen die in de achterste loods staan, zullen niet meer bruikbaar zijn. Maar goed, het zijn gelukkig maar spullen."

De schrik zit er desondanks goed in bij De Vlaam. Hij werd 's middags gebeld door een overbuurman, die dacht dat het zijn loods was die in brand stond. De rookwolk hing namelijk ook boven het gebouw van LEDLED. "Ik ben naar buiten gerend om te kijken, maar het bleek niet om ons gebouw te gaan. Toen hebben we hier snel alle kostbare spullen naar buiten gehaald. Niet veel later was de brandweer er al."