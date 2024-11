Medewerker zag loods in vlammen opgaan en belde 112

Medewerker Michel kwam donderdagochtend net aan bij zijn werk, toen hij vlammen om zich heen zag grijpen. Hij werkt bij Kempenaars Group, het recyclingbedrijf in Roosendaal waar 's middags een zeer grote brand woedt. "Het is gewoon klote."

Toen de brandweer bij de loods aankwam, sloegen de vlammen al uit het dak. De grote zwarte rookpluim is in de wijde omtrek te zien.

Het vuur brak rond half elf uit. "Ik zag vlammen komen uit een hoop plastic", vertelt medewerker Michel. "Ik heb meteen 112 gebeld." In de loods lagen onder meer plastic flessen, plastic korrels in grote zakken, autobanden en bumpers. Volgens de medewerker gaat het om miljoenen euro's aan spullen.

De brandweer schaalde op naar 'GRIP-2'. In zo'n geval gaat er een speciaal crisisteam aan de slag. Daarnaast zijn er twee NL-Alerts verstuurd in de regio, met daarin de waarschuwing om uit de rook te blijven.

Michel baalt enorm. "Maar ja. Je kunt er niks aan doen he. Het is gewoon klote", zegt hij. "Ik wil ook graag aan het werk, maar ik kan niks doen zo. Het is nu maar gewoon afwachten wat er morgen gaat gebeuren. Dit zal wel een poosje blijven branden."

