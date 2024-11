Nestje Cheeta's dood, enig overlevend welpje geadopteerd door Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is vanaf deze week een cheetawelpje te zien. Ze is het enige overlevende welpje uit een nestje van zes. De cheeta kwam uit Frankrijk naar Hilvarenbeek om bij een nestje gevoegd te worden. Maar uit dat nestje is alleen de adoptiecheeta nog in leven.

Het welpje kwam in september al naar het safaripark toe en is als eenling geboren in een dierenpark in het Franse Montpellier. Omdat cheetamoeders snel geen moedermelk meer geven als ze niet gestimuleerd worden door meerdere jongen, was er bezorgdheid bij de verzorgers.

Adopteren

Een oplossing bood zich aan: de Beekse Bergen had op het juiste moment de enige zwangere cheeta in Europa. Het was de enige kans voor het welpje om te overleven. Daarom werd besloten het dier naar Hilvarenbeek te brengen.

Het beestje werd bij het nestje gevoegd, waarvan drie welpjes dood werden geboren. Ze werd geaccepteerd en wist, met extra hulp van de verzorgers, te overleven. De twee overgebleven welpjes uit het nestje hebben het niet gered.

Lage geboortecijfers

Volgens een verzorgende is het belangrijk dat er veel jonge cheeta's geboren worden: "Op dit moment zijn er te weinig geboortes bij deze diersoort. We moeten zorgen voor een gezonde reservepopulatie in Europese dierentuinen." Momenteel leven er nog maar 7.000 cheeta's in het wild. De diersoort is erg kwetsbaar, met name de krimp van hun leefgebied en mensen vormen een bedreiging.

De cruciale eerste maanden zitten er nu op voor het jong. Toch blijft het spannend hoe de situatie zich zal ontwikkelen. De dierentuin legt uit: “Nu ze naar buiten gaat, is het afwachten of het volwassen vrouwtje bij haar in de buurt blijft, aangezien de melkgift volledig gestopt is. Jonge roofdieren moeten namelijk alles nog leren, dus daarom zijn sociale interacties belangrijk."

Op deze video is het cheetawelpje te zien. (beelden van Beekse Bergen/Mariske Vermij-van Dijk):