Oud-voorzitter van de Brabantsedag is nu Ridder in Orde van Oranje Nassau

Het werd haar laatste activiteit als voorzitter, de bekendmaking van het thema van de Brabantsedag voor het volgende jaar. Tien jaar lang zwaaide voorzitter Boukje van Ettro-Gijsberts de scepter over de Stichting Brabantsedag Heeze. En onder meer dat heeft haar donderdagavond een koninklijk lintje opgeleverd. Ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

"Onder haar leiding is de Brabantsedag uitgegroeid tot een sociaal bindmiddel voor de gemeenschap, met tienduizenden bezoekers die elk jaar genieten van de prachtige parade", schrijft de Brabantsedag in een persbericht. "Ze heeft contacten onderhouden met overheden en bedrijven en is actief betrokken geweest bij de promotie van de stichting."

In 2004 begon Boukje, die ook voor Omroep Brabant werkt, bij de Brabantsedag. Toen ze voorzitter werd, heeft ze volgens de Brabantsedag een belangrijke rol gehad in de professionalisering en stabiliteit van onder meer de beroemde cultuurhistorische parade die elke augustus de straten van Heeze siert.

Naast haar werk voor de Brabantsedag, heeft Boukje zich ook jarenlang ingezet voor Hockey Heeze. Van 1994 tot 2016 coachte ze verschillende jeugdteams en was ze lid van de technische commissie. "Met ontzettend veel enthousiasme en toewijding heeft Boukje zich ingezet voor de G-hockeyleden. Momenteel is Boukje een trouwe supporter van dames 1, het team waar ze jarenlang zelf actief in was en waarin haar dochters spelen."

"De benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is een erkenning voor Boukjes onvermoeibare inzet en betrokkenheid bij de gemeenschap. Haar bijdragen hebben een blijvende impact gehad op zowel de Brabantsedag als de hockeyclub", zo laat de Brabantsedag weten.

Het thema van de Brabantsedag voor volgend jaar is 'Carnaval Ontmaskerd', zo werd donderdag bekendgemaakt.