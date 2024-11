Explosie zorgt voor flinke schade aan huis: 'Tuin vol glas'

Een explosie bij een zogenoemd tiny house aan de Kerkendijk in Schijndel heeft donderdagnacht flinke schade aangericht. Bij de explosie raakte niemand gewond, laat de politie weten.

De explosie vond plaats aan de achterkant van het tiny house, dat is een klein maar compleet ingericht huis. Een raam van het huisje barstte. Wat er precies is ontploft, is niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht. Hiervoor komt een specialist van het Team Explosieven Verkenning naar Schijndel.

In het huis woont een man met zijn hond. Zijn buurman hoorde een enorme knal en zag rook omhoog komen. "Ik heb geen idee wat er zich heeft afgespeeld. Maar ik ga nu maar eens mijn tuin vegen, want alles ligt vol glas."

De explosie vond plaats rond twee uur donderdagnacht.

Het tiny house bevindt zich op een steenworp afstand van het politiebureau in Schijndel.

Ook raak in Eindhoven

Zo'n twee uur eerder moest de politie ook in Eindhoven al in actie komen voor een explosie bij een huis. Daar gaat het vermoedelijk om zwaar vuurwerk dat is ontploft bij een poort aan de achterkant van een huis. In de brandgang daar werden resten van een Cobra gevonden.

