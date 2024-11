112-nieuws: botsing op kruising • stenengooier gespot

12.03

De man die eerder deze week een stoeptegel op het hoofd van een slapende dakloze man gooide in Rotterdam is na het delict in Breda gezien. De zware mishandeling van het 37-jarige slachtoffer gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag rond vier uur 's nachts. Drie uur later werd hij in Breda gespot. Wat hij daar deed, is nog niet bekend.