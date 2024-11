112-nieuws: zwaargewonde bij botsing Roosendaal • explosies bij huizen

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

02.34 Ontploffing bij tiny house Een explosief is afgelopen nacht ontploft bij een zogenoemd tiny house aan de Kerkendijk in Schijndel . Het huis zou hierbij flink beschadigd zijn geraakt. Een raam barstte. De explosie vond plaats aan de achterkant van het huis. Het tiny house bevindt zich op een steenworp afstand van het politiebureau in Schijndel. Lees hier meer. De politie doet onderzoek na de explosie in Schijndel (foto: Sander van Gils/SQ Vision). Een raam barstte door de explosie in Schijndel (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

01.54 Ernstig gewonde bij botsing Een auto botste afgelopen nacht op een boom naast de Rucphensebaan in Roosendaal. De twee inzittenden raakten hierbij gewond, van wie een ernstig. Deze is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De ander was lichtgewond en is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het mis kon gaan op de Rucphensebaan in Roosendaal wordt onderzocht (foto: Christian Traets/SQ Vision). Het ging mis nadat de bestuurder door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak een boom naast de weg (foto: Christian Traets/SQ Vision). De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Christian Traets/SQ Vision).