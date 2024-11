Supermarkt dicht na vondst dode bij ingang

Bij de ingang van de Jumbo aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal is vrijdagochtend een dode gevonden. Over de doodsoorzaak van de gevonden persoon is nog niks bekend. Ook is niet duidelijk of het gaat om een man of vrouw.

De politie is bij de supermarkt om onderzoek te doen naar de dood van de persoon. De supermarkt is daarom dicht. De parkeerplaats voor de winkel is afgesloten en er zijn schermen geplaatst. Ook de zij-ingang naar de Jumbo aan de Hoogstraat blijft voorlopig gesloten. De vondst trekt veel bekijks. De supermarkt ligt namelijk naast de doorgaande weg en richting het centrum van de stad.