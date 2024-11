Supermarkt weer open na vondst dode man voor de deur

Bij de ingang van de Jumbo aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal is vrijdagochtend een dode man gevonden. Hij is niet door een misdrijf om het leven gekomen, maakte de politie vrijdag aan het begin van de middag bekend. Waarschijnlijk is het iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De politie deed een tijd lang onderzoek bij de supermarkt. De parkeerplaats voor de winkel werd daarvoor afgesloten en er werden schermen geplaatst. Inmiddels probeert de politie contact te zoeken met zijn nabestaanden. Ze denken te weten wie de man is.

Foto: Erik Peeters.