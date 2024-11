Zorgmanager die zich ernstig misdroeg nu aan de slag in Limburg

Een oud-manager van zorginstelling Amarant in Tilburg die in 2018 is ontslagen na ernstig wangedrag, werkt al jaren in een soortgelijke functie bij een andere zorginstelling in Limburg. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. De man was destijds gewelddadig tegen bewoners die aan zijn zorg waren toevertrouwd.

De zaak uit 2018 speelde zich af op een woonvoorziening op het Daniël de Brouwerpark in Tilburg. Daar wonen kwetsbare mensen: het gaat om cliënten met een licht verstandelijke beperking en zeer ernstige gedragsproblemen.

Na klachten over de man en twee van zijn collega’s keken destijds twee externe onderzoekers naar de zaak. Hun bevindingen leidden tot het vertrek van twee medewerkers, onder wie de manager. Kennelijk heeft het de laatste er niet van weerhouden kort hierna ergens anders weer hetzelfde werk te gaan doen.

Schelden en geweld

De zaak draaide om buitensporig lichamelijk geweld, verbaal geweld zoals het uitschelden van cliënten en het onterecht opleggen van 'vrijheidsbeperkende maatregelen'. De man heeft zich hier zich als manager ook schuldig aan gemaakt, zo concludeerden de onderzoekers. Daarnaast was de financiële situatie, waarvoor hij deels verantwoordelijk was, een rommeltje, van 37.000 euro was niet duidelijk waar die is gebleven.

Voor Amarant reden genoeg de zaak te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ laat weten dat niet alleen Amarant aan de bel trok, er waren ook klachten van anderen over de manager en zijn collega’s.

Aan de slag in Limburg

Nu blijkt dat de man kort na zijn ontslag weer gewoon aan de slag is gegaan bij een andere instelling. Het gaat om Dichterbij, een zorginstelling waar, net als bij Amarant, mensen met een verstandelijke beperking wonen. De man werkt wéér als manager, dit keer op een locatie in Ottersum in gemeente Gennep (Limburg).

Was men dan niet op de hoogte van zijn verleden? Een woordvoerder van Dichterbij laat weten om privacyredenen niets over de zaak te kunnen zeggen. Wel meldt ze dat er aan nieuwe medewerkers altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gevraagd en dat oud-werkgevers worden benaderd om ‘een beeld te krijgen van de kandidaat’.

Ziek thuis

Omdat de man destijds ontslagen is en de zaak niet voor de rechter is gekomen, kan hij inderdaad nog gewoon een VOG krijgen. Of er in dit geval bij Amarant naar zijn verleden is geïnformeerd, is niet bekend. Al geeft Dichterbij dus aan dit altijd te doen.

Omroep Brabant heeft, na met Dichterbij te hebben gesproken, ook contact gezocht met de man zelf. Hij zit op dit moment ziek thuis en kan niet reageren, aldus het automatische antwoord dat we ontvingen op onze e-mail. Telefoontjes worden niet beantwoord.

