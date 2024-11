In voetbalgek Indonesië komt droom van Ragnar uit: 'Unieke ervaring'

Iedere profvoetballer droomt ervan ooit het shirt van een nationaal team te mogen dragen. Voor Ragnar Oratmangoen (26) kwam die droom uit, op 26 maart van dit jaar debuteerde hij voor Indonesië. Wat hij daar meemaakt, is volgens de Ossenaar geweldig. “Toen mijn familie naar een wedstrijd kwam kijken, vonden ze het tien keer mooier dan de prachtige verhalen die ik al vertelde.”

In 2023 kwam Ragnar in contact met de Indonesische voetbalbond en kreeg hij een Indonesisch paspoort. Dit jaar debuteerde hij voor zijn land en tegen Vietnam was hij direct trefzeker. “Het was de eerste keer in mijn leven dat ik in Indonesië was. Een unieke ervaring. Ik voelde dat ik alles voor het land wil geven als ik het shirt aanheb. Al snel heb ik het volkslied geleerd.”

Zijn opa en oma kwamen in de jaren 50 van de Molukken naar Nistelrode. Daar woonde de familie Oratmangoen lange tijd, totdat de vader van Ragnar en zijn Nederlandse vrouw naar Oss verhuisden. Onder de rook van het stadion van TOP Oss voetbalde Ragnar veel. “Als kleine jongen leek het me geweldig om international te worden. In eerste instantie dacht ik aan Oranje, want ik wist niet dat ik voor Indonesië uit mocht komen.”

Voetballen in Indonesië is een totaal andere wereld dan hij gewend is. Op Instagram wordt hij gevolgd door meer dan twee miljoen mensen. “Ik wilde graag Nederland uit en vond deze zomer met FCV Dender EH in België een mooie club. Net als bij mijn eerdere clubs val ik niet op als ik buiten ben. In Indonesië dragen ze je op handen. Al vind ik het ook lekker om terug naar België of Nederland te keren. Dat niemand je herkent en je rustig je eigen dingen kunt doen.”

Inmiddels is hij een vaste waarde in de selectie en staan er twee doelpunten achter zijn naam. Ragnar geniet van de gekte in het enorme land met ruim 275 miljoen inwoners. “Bij thuiswedstrijden in de hoofdstad Jakarta zitten er dik 70.000 toeschouwers. Iedere seconde schreeuwen of zingen ze, ik heb zo’n sfeer nog nooit meegemaakt. De fans zouden nog doodgaan voor je, zo voetbalgek zijn ze.”

Ragnar heeft een duidelijke voetbaldroom en dat is om met Indonesië naar het WK te gaan. Er staan in 2025 nog vier kwalificatiewedstrijden op het programma. “De droom is zeker realistisch. Er is een positieve flow en in onze sterke poule doen we goed mee. Mooi dat steeds meer jongens uit Europa ervoor kiezen om voor Indonesië te voetballen.”

Niet alleen de Ossenaar is trots, maar zeker zijn familie. “Een deel van mijn familie woont in Indonesië. Voor hen is het fantastisch dat er een Oratmangoen in het nationale team speelt. Ze sturen me regelmatig dingen door en het is mooi om te horen hoe ze het beleven.”

Zijn kamergenoot is Jay Idzes uit Mierlo. “We speelden samen bij Go Ahead Eagles en waren toen al goed bevriend. Jaren geleden hadden we niet verwacht dat we nu international zouden zijn en in zoveel landen zouden komen. Of dat we in een vliegtuig zouden zitten dat speciaal voor ons team is afgehuurd. We genieten ervan.”