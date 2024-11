Stikstofcrisis: provincie wil boeren uitkopen en auto's weren bij natuur

Geen verkeer rond natuurgebieden, extra uitkoopregelingen en veehouders verleiden om akkerbouwer te worden. Het is een greep uit de extra stikstofmaatregelen waar de provincie momenteel aan werkt. Uit berekeningen van de provincie blijkt namelijk dat ze de huidige stikstofdoelen niet gaat halen, dus er moet een tandje bij.

Momenteel belandt in 91 procent van de gevoelige natuur in Brabant teveel stikstof, vooral uit de veehouderij. Met het huidige beleid zou dat in 2030 uitkomen op 64 procent. Nog 14 procent teveel dus, want het doel is 50 procent. Daarom past de provincie haar stikstofbeleid aan in de zogeheten Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) 2.0.

Aanpassen nodig

Het bijstellen van de BOS is geen overbodige luxe. Want doordat het zo slecht gaat met de Brabantse natuur worden er sinds maart 2023 geen natuurvergunningen meer verleend voor projecten waarbij stikstof neerkomt op gevoelige natuur. Zo'n vergunning is bijvoorbeeld nodig bij het bouwen van huizen of het aanleggen van wegen.

De provincie heeft onderzocht hoeveel stikstof er neerkomt op Brabantse Natura2000-gebieden. Daarbij is ook uitgezocht welk deel van die stikstof een Brabantse herkomst heeft. Dat verschilt flink per natuurgebied: van 14 procent, tot bijna de helft. Als onderdeel van de nieuwe aanpak wordt per natuurgebied een stikstofdoel gesteld.

In deze grafiek zie je hoeveel stikstof er momenteel neerkomt in Natura2000-gebieden, wat het doel is in 2030 en of dat doel gehaald wordt met het huidige beleid. Kies een natuurgebied of bekijk de cijfers voor de hele provincie: