2,8 miljoen voor uitvindingen van studententeams

Veilige waterstofbatterijen, bijzondere woningen en zelfs de snelst opladende elektrische raceauto van de wereld. Het zijn slechts enkele voorbeelden van innovaties die zijn ontwikkeld door Brabantse studententeams. De provincie Brabant steekt nu 2,8 miljoen euro in een studiefonds om deze studententeams te ondersteunen.

Het is het grootste studiefonds van Nederland, gericht op studententeams. De komende vijf jaar kunnen de teams geld aanvragen om hun innovatieve ideeën verder te ontwikkelen. Iets waar BOOST, de Brabantse ondersteunende organisatie heel blij mee is.

"Met de provincie kunnen we nu twee soorten subsidies vergeven", zegt Nick Hol van BOOST. "Initiatieven die nog in de kinderschoenen staan, van een nieuw studententeam bijvoorbeeld, kunnen tot 1500 euro aanvragen. Maar voor grote projecten wel tot 40.000 euro."

Geld waar teams naar smachten. Zo ook het team van de TU/e dat hard werkt aan de URE18. Een elektrische raceauto die niet alleen loeihard kan rijden, maar ook autonoom, dus zónder bestuurder.

Zo goed mogelijk ontwerpen

"Innovatie kost nou eenmaal geld", zegt Esmee Tetteroo, voorzitter van het studententeam University Racing Eindhoven. "Het is een heel duur project waar je naar kijkt. Als je dingen zo goed mogelijk wilt optimaliseren, is daar gewoon geld voor nodig. Je wilt het liefst niet kijken naar of iets nog wel kan. Je wilt gewoon zo goed mogelijk ontwerpen."

De provincie ziet dat ook en wil BOOST graag ondersteunen. Bestuurder Martijn van Gruijthuijsen: "Het is veel geld, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het zo goed wordt besteed. Studenten in Brabant komen heel vaak met goeie ideeën voor onze maatschappelijke uitdagingen. We kunnen die denkkracht goed gebruiken, dat geven we als provincie graag een zetje."

Want dat de studententeams al eerder zeer succesvol waren, weten we ook. Denk aan de auto ZEM. De eerste personenauto die tijdens het rijden méér CO2 opvangt dan uitstoot bijvoorbeeld. Of de Stella Terra. Een elektrische auto die volledig rijdt op zonne-energie en zichzelf oplaadt. Daarmee werd al uitgebreid getest in Marokko.

Maatschappelijke vooruitgang

Brabantse studententeams werken vrijwillig aan uiteenlopende projecten die bijdragen aan maatschappelijke en technologische vooruitgang. Vraagstukken op het gebied van de energietransitie bijvoorbeeld, of modulair bouwen. De kracht: samenwerken met studenten van MBO, HBO en WO. Om zo ook verschillende vaardigheden te mixen.

Yannick Kraus zit op het MBO en is onderdeel van het Raceteam van de TU/e. "Student software-development en vorig jaar als stagiair begonnen", zegt hij. "Projecten zoals dit zijn er normaal niet op het MBO. Dit is dus echt heel waardevol."

Ook het studententeam IGNITE werkt hard aan oplossingen voor een betere toekomst. Zo is er van deze groep studenten een lichtinstallatie te zien tijdens GLOW. SKYWAY heet het. Het nodigt bezoekers uit om na te denken over hoe het moderne leven en de verstedelijking ons zicht van het universum beperkt. Het probleem van lichtvervuiling dus.