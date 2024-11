Bosz keert terug bij 'bijzonder' NAC: 'Hadden niet mogen degraderen'

PSV maakt zich op voor een avondje NAC. Op bezoek in Breda wil PSV de winstreeks in de Eredivisie weer oppakken nadat deze een week eerder ten einde kwam in Amsterdam. Toch is de koploper van de Eredivisie gewaarschuwd. NAC stond dit seizoen tot nu toe maar 30 seconden op achterstand in eigen stadion.

Een week na de nederlaag tegen Ajax is de lach alweer terug bij PSV. De koploper van de Eredivisie speelde een uitstekende wedstrijd in de Champions League tegen Girona. Zorgde die overwinning voor opluchting? "Opluchting is het verkeerde woord, dat zou betekenen dat ik geen vertrouwen had. De nederlaag tegen Ajax was onnodig, en dat hebben we laten zien. Nu moeten we weer een reactie laten zien in de wedstrijd tegen NAC."

In Breda kan Bosz mogelijk geen beroep doen op Noa Lang en Rick Karsdorp. Achter hen staat nog een vraagteken. Al lijkt het erop dat Lang, die ook is opgeroepen voor Oranje, gewoon inzetbaar is in het Rat Verlegh Stadion.